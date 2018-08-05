В Сочи обнаружили тело второго пропавшего ребенка

В воскресенье, 5 августа, в районе 11 утра было обнаружено тело 4-летней девочки. Об этом сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на сотрудников МЧС.

Отмечается, что тело девочки было обнаружено в море в районе пляжа «73-й километр» на расстоянии около 500 м от берега. В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России подтвердили эту информацию, передает РИА «Новости».

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Так завершилась поисковая операция, которая началась вечером в пятницу, 3 августа. В ней принимали участие более 400 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшей девочки в Сочи.

3 августа четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет, упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение. В субботу, 4 августа, было обнаружено тело подростка.