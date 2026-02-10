Британия продлила исключения из санкций для болгарских «дочек» Лукойла

Великобритания продлила исключения из санкций для дочерних компаний «Лукойла» в Болгарии до августа. Об этом сообщили в Минфине Британии.

Лицензия теперь действует с 14 ноября 2025 года до 13 августа 2026 года. До этого срок лицензии истекал 14 февраля 2026 года.

До этого сообщалось, что ПАО «Лукойл» заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своего дочернего общества LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы группы.

В сделку при этом не входят активы в Казахстане — они останутся в собственности «Лукойла» и продолжат работать. Соглашение является не эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC). «Лукойл» также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

В октябре прошлого года российская нефтяная компания попала под санкции Минфина США, рестрикции продолжают действовать до сих пор.

Ранее стало известно, что «Лукойл» пытался выйти на рынок зерна.