СМИ узнали, кого Эрдоган рассматривает в качестве преемника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит сына в качестве преемника. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу, 44-летний Билал Эрдоган постепенно становится заметной фигурой: он сопровождает отца в зарубежных поездках, участвует в подборе чиновников и формирует сеть лояльных сторонников внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Хотя сам Билал отрицает наличие прямых политических амбиций, эксперты отмечают, что он получает неформальное лидерское обучение и может в будущем занять пост главы партии и вице-президента.

В середине января британский журнал The Economist писал, что преемником Эрдогана может стать сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого МИД Хакан Фидан или бывший министр иностранных дел республики Сулейман Сойлу. Опрошенные изданием эксперты отметили, что больше всего шансов стать преемником турецкого лидера у Фидана. По их словам, глава МИД Турции до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял разведслужбу республики. При этом меньше всего шансов у 44-летнего Билала, добавили эксперты.

Ранее в Турции задержали главного конкурента Эрдогана на выборах президента.