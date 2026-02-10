Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

СМИ узнали, кого Эрдоган рассматривает в качестве преемника

Bloomberg: президент Турции Эрдоган готовит сына в качестве преемника
Burhan Ozbilici/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит сына в качестве преемника. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу, 44-летний Билал Эрдоган постепенно становится заметной фигурой: он сопровождает отца в зарубежных поездках, участвует в подборе чиновников и формирует сеть лояльных сторонников внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Хотя сам Билал отрицает наличие прямых политических амбиций, эксперты отмечают, что он получает неформальное лидерское обучение и может в будущем занять пост главы партии и вице-президента.

В середине января британский журнал The Economist писал, что преемником Эрдогана может стать сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого МИД Хакан Фидан или бывший министр иностранных дел республики Сулейман Сойлу. Опрошенные изданием эксперты отметили, что больше всего шансов стать преемником турецкого лидера у Фидана. По их словам, глава МИД Турции до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял разведслужбу республики. При этом меньше всего шансов у 44-летнего Билала, добавили эксперты.

Ранее в Турции задержали главного конкурента Эрдогана на выборах президента.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!