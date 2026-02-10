Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Британию уличили в подготовке к войне с Россией

Daily Mail: армия Британии готовится к войне с Россией
Kin Cheung/AP

Вооруженные силы (ВС) Великобритании в настоящее время проходят подготовку к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в материале.

По данным издания, полигон воссоздает пейзаж небольшого разрушенного города. В ходе учений британским военным поставили задачу разгромить вражеские силы, которые скрывались в трех зданиях на территории объекта.

Накануне глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что конфронтация с Российской Федерацией стала одной из главных конструкций государственной идеологии в Великобритании. По его словам, у России нет иллюзий относительно того, что Лондон в ближайшее время откажется от такой политики.

Ранее начальник Генштаба Британии заявил, что армия страны не готова к крупномасштабному конфликту.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!