Британию уличили в подготовке к войне с Россией

Вооруженные силы (ВС) Великобритании в настоящее время проходят подготовку к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в материале.

По данным издания, полигон воссоздает пейзаж небольшого разрушенного города. В ходе учений британским военным поставили задачу разгромить вражеские силы, которые скрывались в трех зданиях на территории объекта.

Накануне глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что конфронтация с Российской Федерацией стала одной из главных конструкций государственной идеологии в Великобритании. По его словам, у России нет иллюзий относительно того, что Лондон в ближайшее время откажется от такой политики.

Ранее начальник Генштаба Британии заявил, что армия страны не готова к крупномасштабному конфликту.