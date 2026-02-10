Олимпийская чемпионка назвала главного соперника Гуменника на Играх

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что главный соперники Петра Гуменника на Олимпиаде — он сам, передает «Чемпионат».

«Кто главный соперник Гуменника? У каждого спортсмена на Олимпиаде есть только один соперник — он сам. Если ты начинаешь думать о каких-то соперниках, то ты проиграешь», — сказала Бестемьянова.

Фигуристы покажут короткие программы в личном зачете 10 февраля. Гуменник, который выступает в нейтральном статусе, на льду окажется первым.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. При этом фигурист не стал менять костюм, в котором он катал «Парфюмера».

