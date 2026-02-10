Размер шрифта
В Таиланде коуч, задолжавший ученикам деньги, пропал

Baza: в Таиланде пропал коуч из РФ, задолжавший ученикам деньги
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Трейдера из России ищут в Таиланде после неожиданного исчезновения. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, предприниматель по имени Михаил Соловчук пропал в начале текущего года. До этого момента он контактировал со знакомыми и учениками.

Соловчук активно вел деятельность финансового коуча на Пхукете и уговаривал людей инвестировать с его помощью. Так один из учеников заплатил ему $40 000, затем еще $5 000 мужчина отдал за курс по торговле активами. Позже он усомнился в профессионализме наставника и потребовал вернуть деньги. Соловчук якобы подделывал чеки в качестве доказательств возвратов.

В результате россиянин попал в суд, его приговорили к тюремному сроку, но спустя месяц он вышел под залог. Спустя некоторое время после этого он исчез.

Близкие предполагают, что с трейдером могли расправиться недовольные ученики. Также не исключается, что он нелегально покинул страну. Так как паспорт изъял суд, Соловчук мог уехать из Таиланда в Мьянму.

Ранее в Карелии женщина ушла погулять после службы и пропала.
 
