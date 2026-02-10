Размер шрифта
Аль Бано устроит сюрприз на российских гастролях

Певец Аль Бано заявил, что готовит сюрприз для россиян
Marilla Sicilia/Global Look Press

Итальянский певец Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) пообещал, что устроит сюрприз на российских гастролях. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Готовится сюрприз, и увидите, какой это сюрприз. Пока это секрет», — отметил исполнитель.

Аль Бано намекнул, что после апрельского мини-тура по российским городам в мае он даст шоу в Москве. До этого артист неоднократно говорил, что мечтает участвовать в «концерте мира» на Красной площади.

Известно, что итальянская звезда даст концерты в Москве, Новосибирске и Владивостоке 18, 21 и 23 апреля соответственно. В России он до этого бывал не раз, после чего последовал перерыв в гастролях, а в июне 2025 года Аль Бано принял участие в концерте на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума.

Аль Бано 82 года. Он известен по хитам «Felicita», «Sharazan», «Sempre sempre» и другим.

Ранее мексиканский пианист и композитор Эктор Инфансон признался, что надеется на скорое изменение ситуации с «отменой» российской культуры.
 
