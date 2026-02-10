Европа в «чрезвычайном положении»: Макрон возобновил контакты с Москвой и призвал коллег сделать так же

Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Кремле, 7 февраля 2022 года

Эммануэль Макрон пошел ва-банк: президент Франции предложил европейским коллегам вернуться к диалогу с Россией, дав понять, что дальше откладывать этот разговор невозможно. Почти одновременно французский лидер обвинил Дональда Трампа в стремлении расколоть Евросоюз и поставить его в зависимость от решений Вашингтона. О попытке Парижа перезапустить контакт с Москвой, страхах Европы перед США и риске нового раскола внутри ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Макрон идет на контакт

Президент Франции в интервью Süddeutsche Zeitung заявил о предложении нескольким европейским лидерам вернуться к диалогу с Россией. По его словам, обсуждение урегулирования на Украине не должно зависеть от третьих сторон — Европа обязана сама участвовать в разговоре о собственной безопасности.

Аргументы у Парижа предельно простые: как отметил Макрон, «нравится нам Россия или нет», она находится «прямо у наших дверей». Игнорировать этот фактор, по его логике, означает закрывать глаза на реальность.

«Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог. Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», — сказал президент.

Франция, по его словам, уже восстановила канал общения с Москвой «на техническом уровне». Теперь, считает Макрон, ЕС нужен общий формат — без множества разрозненных голосов и без параллельных линий.

«Не должно быть слишком много собеседников; необходим мандат, простое представительство — посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновить диалог с Россией. Почему? Потому что в день, когда наступит мир, этот мир будет распространяться и на Европу», — заявил президент.

В Кремле на заявления Макрона внимание обратили. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москве импонируют слова французского лидера.

«Мы говорили, что низводить отношения до нулевого состояния вредно для всех. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что может способствовать решению самых актуальных и сложных проблем — сами по себе они не решатся», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, от других европейских лидеров подобных предложений не поступало, однако Париж и Москва действительно восстановили контакты на техническом уровне.

«Имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока индикаций о том, что это желание есть, мы не получали», — сказал Песков.

Европа в режиме ЧП

Продолжая эту линию, Макрон дал понять: вопрос не только в России и переговорах. По его оценке, сама Европа оказалась в «чрезвычайном положении» — и речь идет одновременно о геополитике и экономике, заявил он уже в интервью The Economist.

Французский президент предупредил: если ЕС не ускорится, его просто вытеснят — с одной стороны американские технологии, с другой китайский импорт. Европа, по его словам, слишком медлит, пока конкуренты наращивают темпы производства. Эти заявления прозвучали перед саммитом ЕС 12 февраля, где лидеры намерены обсуждать, как вернуть союзу конкурентоспособность. Макрон предложил действовать по четырем направлениям.

Во-первых, сократить регуляторную нагрузку и упростить громоздкие нормы, которые тормозят бизнес. Во-вторых, диверсифицировать поставки и снизить зависимость от ограниченного круга внешних партнеров — от энергоресурсов до облачных сервисов. Макрон призвал также усилить международную роль евро.

Отдельным блоком он выделил промышленную защиту. Париж выступил за политику «европейских преференций» в стратегических секторах — от стали и химии до оборонной отрасли. Макрон пояснил, что речь идет о привязке субсидий к использованию европейских ресурсов и о принципе «покупай европейское» в госзакупках. Наконец, президент Франции настаивает на необходимости роста инвестиций в инновации — как государственные, так и частные. Макрон предложил идею выпуска «еврооблигаций будущего» для финансирования сфер обороны, безопасности, зеленых технологий и искусственного интеллекта, в том числе с привлечением сбережений самих европейцев.

Вашингтон уличили в желании «расчленить» ЕС

Инициатива о диалоге с Москвой и разговоры о «чрезвычайном положении» — лишь часть общей картины. Макрон связал внутреннюю уязвимость Европы с тем, что происходит по другую сторону Атлантики. В интервью журналистам в Елисейском дворце, в том числе Financial Times, он заявил, что ЕС теперь имеет дело с администрацией Дональда Трампа, «открыто антиевропейской», которая «проявляет презрение» к союзу и «желает его разделения на части». По оценке французского лидера, рассчитывать на автоматическую солидарность Вашингтона больше нельзя.

Эммануэль Макрон предупредил, что Брюсселю не стоит успокаиваться, полагая, будто напряженность вокруг Гренландии и торговых споров уже позади. Риски, по его словам, никуда не делись.

«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — отметил президент Франции.

Он добавил, что в общении с Трампом всегда сохранял уважительный тон, но не позволял себе слабости. При этом стратегию ЕС, основанную на «преклонении и попытках достичь соглашения», Макрон назвал неработающей.

Говоря о переговорах и возможном членстве в ЕС Украины, Макрон поставил под сомнение право американских дипломатов обсуждать сроки ее вступления.

«Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение — это хорошо, оно нам необходимо. Поэтому мы не должны бояться быть самими собой. Это в интересах Европы», — подчеркнул он.

Трамп же чувствует себя спокойно на фоне попыток «бунта» со стороны западных политиков. В конце января он заявлял, что Макрон никого не волнует, ибо срок его полномочий скоро истечет. Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года.