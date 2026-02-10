Венесуэла начала поставлять нефть в Израиль

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль после захвата президента Николаса Мадуро силами США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что груз транспортируется для крупнейшего переработчика сырой нефти в Израиле Bazan Group.

По данным агентства, большая часть венесуэльской нефти за последний месяц была реализована покупателям в Индии, Испании и США.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.