Лавров заявил о планах России вернуть земли в «родную гавань»

Лавров: Россия намеренна вернуть исконно русские земли в родную гавань
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия намерена завершить процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника, передает сайт ведомства.

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — сказал глава министерства.

Лавров добавил, что права граждан, оставшихся под властью украинского правительства, должны быть восстановлены на уровне с устранением военных угроз нацбезопасности России.

Несколькими часами ранее Лавров заявил, что власти стран Европы и украинский лидер Владимир Зеленский пытаются сбить с толку американских переговорщиков, используя для этого оппозицию внутри Соединенных Штатов. Он обратил внимание, что время продолжает идти.

Ранее Лавров заявил об отказе США от поддержки европейских войск на Украине.
 
