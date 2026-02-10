Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Фигурист Гуменник изменил заявку на короткую программу на ОИ в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник изменил заявку на корткую программу на Олимпийские игры в Италии, передает «Чемпионат».

Гуменник планирует исполнить следующий контент: четверной флип, каскад четверной лутц – тройной тулуп, тройной аксель. Изначально россиянин заявил четверной сальхов и стартовый каскад четверной флип – тройной тулуп.

Гуменник откроет соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начнутся в 20:30 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

