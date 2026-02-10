В центре Москвы ликвидировали открытое горение в жилом доме

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на восьмом этаже дома №5 по Пресненскому Валу. Источник ТАСС сообщил, что люди с трех последних этажей просили о помощи, а пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

По информации МЧС, при пожаре в жилом доме на Пресненском Валу пострадали восемь человек. При этом, по информации ведомства, огнеборцами были спасены 35 человек. В оперативных службах агентству рассказали, что в ходе тушения пострадал пожарный.

Ранее коты устроили пожар в подмосковной квартире.