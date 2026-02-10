Размер шрифта
В минторге США рассказали об искусственном укреплении курса доллара

Латник: курс доллара искусственно укреплялся на протяжении многих лет
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс американского доллара на протяжении многих лет искусственно укреплялся, заявил министр торговли страны Говард Латник. Запись заседания в американском конгрессе опубликована на портале C-Span.

По его словам, это делалось для того, чтобы ограничить экспорт и удешевить импорт иностранных товаров и услуг в США.

Латник добавил, что сегодняшний курс доллара ближе к его реальной стоимости, хотя и ниже, чем в предыдущие годы. Это позволяет США наращивать экспорт за рубеж, что способствует росту ВВП.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким. Также он отметил, что с американской валютой «все отлично».

27 января агентство Bloomberg сообщило, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США. В публикации отмечается, что за все время, с момента, когда агентство в 2011 году начало собирать подобные данные, премия за краткосрочные опционы достигла самого высокого уровня.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты.
 
