Алименты на ребенка в 2026 году: что изменится в расчетах выплат с 1 марта

Как будут считать алименты с марта 2026 года при назначении ежемесячного пособия на ребенка

С 1 марта в России вступает в силу новый порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия для семей с детьми. Отныне соцорганы будут ориентироваться не на МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону. Как нововведение скажется на выплатах пособия, изменится ли что-то для плательщиков алиментов и что делать, если бывший супруг/супруга уклоняется от своих обязательств — в материале «Газеты.Ru».

Алименты на детей: суть и виды выплат

Алименты на несовершеннолетних детей — это ежемесячные выплаты на содержание детей от родителя, проживающего отдельно. Алименты полагается платить до достижения ребенком 18 лет, а в некоторых случаях и дольше.

Алименты могут представлять собой:

долю всех доходов родителя: заработной платы, дивидендов, доходов от аренды и других видов поступлений;

твердую денежную сумму.

Также алименты по соглашению сторон могут представлять собой единовременную выплату, предоставление имущества или иную поддержку.

Алименты могут выплачиваться на основании нотариального соглашения родителей либо по решению суда, пояснила «Газете.Ru» руководитель практики «Семейные, наследственные и гражданские споры», старший юрист ООО «Солнцев и партнеры» Алена Селина.

«Твердая денежная сумма — это алименты, которые уплачиваются в фиксированном размере. Такой формат суды применяют, когда у плательщика нестабильный доход, например, человек самозанятый, трудится вахтовым методом или занят на сезонных работах, он получает зарплату «в конверте» или вообще не работает. Алименты в твердой денежной сумме назначаются судом с учетом регионального прожиточного минимума и индексируются вместе с ним», — пояснила Алена Селина.

Учет алиментов в доходе семьи с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила исчисления алиментов для назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Нововведения регулируются постановлением правительства РФ от 28.11.2025 №1928.

Новая норма не меняет размеры алиментов для плательщиков, но отражается на решении социальных органов о назначении единого пособия от государства.

Теперь при отсутствие судебного решения, судебного акта или нотариально заверенного соглашения о назначении алиментов социальные службы при определении права на единое пособие будут учитывать алименты в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год, а не в привязке к МРОТ, как раньше. В постановлении отмечено, что при проведении расчетов во внимание будут приниматься данные Росстата за предыдущий год.

Порядок взыскания и исчисления алиментов не изменяется. Речь идет именно об их расчете при назначении единого пособия от государства. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от среднемесячной зарплаты региона. Ранее пособие исчислялось относительно МРОТ. Алена Селина старший юрист ООО «Солнцев и партнеры»

В Социальном фонде России обращают внимание, что алименты при определении общего дохода семьи будут учитываться в следующих размерах:

¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка ;

; ⅓ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на двоих детей ;

; ½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на троих и более детей.

В результате нововведения для многих семей учитываемый доход значительно вырастет. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил , что новая методика расчета алиментов позволит точнее оценивать реальную потребность семей в поддержке.

Любые устные договоренности станут финансово невыгодными для получателя алиментов при оформлении государственной поддержки, так как не будут учтены соцслужбами, подчеркнул депутат.

«Правовую определенность и гарантию учета реальных выплат дают только нотариальное соглашение об уплате алиментов или судебный акт», — резюмировал Никита Чаплин.

Как рассчитываются алименты

Вопросы взыскания алиментов остаются одними из самых острых в семейном праве, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» юрист, медиатор, директор Экспертной организации Лилия Ширяева.

«Несмотря на четкую регламентацию в Семейном кодексе РФ, практика показывает: и плательщики, и получатели регулярно сталкиваются с правовыми коллизиями. Главное в этом вопросе — не взаимоотношения сторон — родителей ребенка, взыскателя и плательщика, — а интересы несовершеннолетнего», — подчеркнула Лилия Ширяева.

Согласно ст. 81 СК РФ, размер алиментов на несовершеннолетних детей определяется в доле от дохода плательщика:

на одного ребенка — 1/4 (25%) от дохода родителя, который не проживает совместно с ребенком;

на двух детей — 1/3 (≈33,3%) его дохода;

на трех и более детей — 1/2 (50%) дохода.

Юрист привела несколько примеров расчета алиментов:

Пример 1. Плательщик получает официальный доход в размере 80 000 руб./мес. На одного ребенка алименты составят: 80 000 х 0,25 = 20 000 руб./мес.

Пример 2. Доход плательщика — 120 000 руб./мес. Алименты на двух детей: 120 000 / 3 = 40 000 руб./мес.

Важно

При расчете алиментов учитываются все виды дохода: зарплата, премии, доходы от предпринимательства, аренды, проценты по вкладам и т.д.

Если доход нерегулярный или не подтвержден, то суд может назначить алименты в твердой денежной сумме (ст. 83 Семейного кодекса РФ), привязанной к прожиточному минимуму на ребенка в регионе.

Кто может не платить алименты

Существуют законные основания для неуплаты алиментов, отметила Лилия Ширяева. При этом она обратила внимание, что освобождение от уплаты алиментов возможно только по решению суда или в случаях, прямо предусмотренных законом, в том числе:

смерть ребенка;

признание его полностью дееспособным (например, после эмансипации);

усыновление ребенка другим лицом (алиментные обязательства прежнего родителя прекращаются с момента вступления в силу решения об усыновлении);

доказанная ошибочность отцовства (через суд, с генетической экспертизой);

соглашение сторон (если родители заключили нотариальное соглашение об отказе от алиментов);

исключительные обстоятельства (тяжелая болезнь плательщика, инвалидность I группы и т. п.), которые суд признает уважительными.

Обратите внимание: временная нетрудоспособность или снижение дохода не являются основанием для автоматического освобождения от алиментов. Лилия Ширяева юрист, медиатор, директор Экспертной организации

Плательщик вправе ходатайствовать о снижении размера выплат. Это право регулирует статья 119 Семейного кодекса РФ.

Типичные проблемы получателей алиментов

На практике взыскатели алиментов нередко сталкиваются со сложностями. Среди самых распространенных Лилия Ширяева называет:

сокрытие доходов . Плательщики оформляют зарплату «в конверте», переводят бизнес на третьих лиц, скрывают активы.

. Плательщики оформляют зарплату «в конверте», переводят бизнес на третьих лиц, скрывают активы. Задержки выплат . Даже при наличии исполнительного листа приставы не всегда оперативно реагируют на просрочки.

. Даже при наличии исполнительного листа приставы не всегда оперативно реагируют на просрочки. Переезд плательщика в другой регион/страну . Это усложняет розыск плательщика и взыскание с него сумм.

. Это усложняет розыск плательщика и взыскание с него сумм. Неполное удержание . Работодатели иногда удерживают алименты не со всех видов дохода.

. Работодатели иногда удерживают алименты не со всех видов дохода. Психологическое давление. Плательщики угрожают, требуют «отчетности» о тратах на ребенка.

Кстати, на «Госуслугах» заработал Реестр злостных неплательщиков алиментов. Введя в специальные поля фамилию, имя, отчество человека и дату его рождения, можно выяснить, не числится ли он среди должников по алиментам. Система покажет, в каком регионе и на какую сумму у него есть долги на содержание детей или родителей.

Что делать, если родитель не платит алименты на ребенка

Лилия Ширяева предлагает выполнить несколько шагов, если экс-супруг(а) отказывается платить алименты или скрывает доходы.

Шаг 1. Получите исполнительный документ:

судебный приказ (быстрый порядок рассмотрения в суде, даже без вызова сторон);

исполнительный лист (выдается судом после полноценного судебного разбирательства).

Передайте документ в ФССП (Федеральную службу судебных приставов). Судебные приставы:

направят постановление о взыскании алиментов работодателю плательщика;

начнут розыск его счетов и имущества;

могут ограничить выезд за границу (ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

. Если доходы скрываются:

подайте ходатайство о проверке финансового положения плательщика;

запросите у приставов информацию о движении средств на счетах;

обратитесь в налоговую службу с заявлением о проверке неофициальных доходов.

. В случае злостной неуплаты:

требуйте привлечения плательщика к административной ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

инициируйте уголовное преследование по ст. 157 Уголовного кодекса РФ (если просрочка превышает четыре месяца).

Как взыскать алименты через суд

1. Подготовьте документы:

• исковое заявление (с указанием требований и представлением расчетов требуемых для содержания ребенка сумм алиментов);

• свидетельство о рождении ребенка;

• свидетельство о браке/разводе;

• справки о доходах сторон или информацию о доходах плательщика.

2. Подайте иск в районный суд по месту жительства ответчика или истца (по выбору заявителя).

3. Обязательно участвуйте в судебных заседаниях. Помогайте суду изучить:

• уровень доходов плательщика;

• потребности ребенка.

4. Получите решение суда. После вступления в силу (через один месяц) выдается исполнительный лист.

5. Передайте исполнительный лист судебным приставам или напрямую работодателю плательщика.

6. Контролируйте исполнение. Регулярно запрашивайте у судебных приставов отчеты о ходе производства.

«Во время взыскания алиментов очень важно все фиксировать: сохраняйте переписки, квитанции, документы о расходах на ребенка. Не идите на устные договоренности, любые изменения условий оформляйте через суд или путем нотариально удостоверенного соглашения. Обязательно используйте имеющиеся цифровые инструменты. Например, через портал «Госуслуги» можно отслеживать ход исполнительного производства», — пояснила Лилия Ширяева.

В сложных случаях эксперт советует обращаться за юридической помощью.