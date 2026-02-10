На спасение кулона-сердечка Генриха VIII собрали 270 млн рублей

Британский музей собрал £3,5 миллиона (270 млн рублей) для спасения золотого кулона, связанного связанного с Генрихом VIII. Об этом пишет Independent,

Кулон «Сердце Тюдоров» нашли металлодетектором в поле в графстве Уорвикшир. Это единственное украшение из периода, связаного с 24-летним браком бывшего монарха с его первой женой, Екатериной Арагонской.

На артефакте изображены роза эпохи Тюдоров и гранатовый символ Екатерины, а также надпись на старофранцузском «всегда».

«Эта прекрасная находка рассказывает нам о той части английской истории, о которой мало кто из нас знал, но которой мы все теперь можем поделиться. Я с нетерпением жду возможности в ближайшее время рассказать о наших планах по организации выставок с ее участием в Великобритании в будущем», — сказал Доктор Николас Куллинан, директор Британского музея.

Музей запустил краудфандинговую кампанию в октябре 2025 года в надежде собрать средства на возможность сохранить экспонат в публичной коллекции. К акции присоединились десятки тысяч человек, включая игравшего Генриха VIII в сериале «Волчий зал» актера Дэмиана Льюиса.

Брак Генриха VII с Екатериной был самым продолжительным из его шести браков. Кулон демонстрирует его преданность Екатерине и то, как их брак повлиял на ранний период правления династии Тюдоров, подчеркнули в музее. Других предметов, относящихся к их браку, почти не сохранилось.

В Британском музее полагают, что кулон был создан для турнира, проходившего в 1518 году. На этом турнире была отмечена помолвка их двухлетней дочери принцессы Марии с наследником французского престола.

