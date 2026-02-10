Размер шрифта
В Харьковской области объявили ЧС в энергетической сфере

Чрезвычайная ситуация объявлена в энергетической сфере в Харьковской области
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Режим чрезвычайной ситуации введен в Харьковской области в энергетической сфере. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает «Страна.ua».

«Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковской области обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня», – объяснил он.

Региональные власти также объявили о присоединении к программе «СветДом», по которой объединения совладельцев многоквартирных домов, кооперативы и управляющие многоквартирных домов смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен (от 179 до 537 тысяч рублей) на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для энергостойкости.

До этого власти Одесской области Украины объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за затяжного энергетического кризиса.

Режим ЧС был введен на фоне продолжающихся масштабных отключений электроэнергии. Детали и сроки действия чрезвычайной ситуации не уточняются.

Ранее режим чрезвычайной ситуации вводили в Бодайбо из-за коммунальной аварии и обледенения водовода.
 
