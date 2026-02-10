Размер шрифта
У острова Эпштейна нашли связь с детским каналом Nickelodeon

Форму острова Эпштейна сравнили с логотипом канала Nickelodeon
commons.wikimedia.org/Nickelodeon

Пользователи сети нашли связь между формой острова американского финансиста Джеффри Эпштейна и логотипом детского телеканала Nickelodeon. Теорию о сходстве форм обсуждают в социальных сетях, пишет aif.ru.

Пользователи сети обеспокоены тем, что канал, направленный на детскую аудиторию, имеет на логотипе изображение, напоминающее о резиденции обвиненного в торговле детьми человека.

«Тот факт, что [продюсер канала] Дэн Шнайдер тоже был в списке Эпштейна, делает все еще хуже», — пишет один из пользователей сети.

В 2020 году в сети уже распространялся вирусный пост о том, что адрес, указанный в водительских правах персонажа мультфильма Nickelodeon Губки Боба Квадратные Штаны, совпадает с адресом здания на частном острове Джеффри Эпштейна, однако достоверность адреса не была подтверждена.

В России на телеканале Nickelodeon выходили мультфильмы «Губка Боб», «Котопес», «Эй, Арнольд!», «Приключения Джимми Нейтрона» и другие.

Эпштейна не стало в изоляторе в 2019 году — в этом время он ожидал суда по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл.

Накануне автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг раскритиковала британского премьера из-за дела Эпштейна.

В 2025 году Министерство юстиции США начало публиковать архив финансиста — фотографии, переписки и контакты. Среди общавшихся с Эпштейном лиц — экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.

Ранее в кабмине Британии допустили отставку Стармера до конца недели из-за скандала.
 
