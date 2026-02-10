Размер шрифта
Ребенок пострадал из-за нападения бродячей собаки на остановке в Красноярске

В Красноярске бродячая собака набросилась на ребенка на остановке
В Красноярске на 13-летнего мальчика набросилась бродячая собака. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Предварительно, безнадзоный пес набросился на ребенка — какие именно травмы получил мальчик, не уточняется. После случившегося малолетнему потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных в ходе него деталях и обстоятельствах произошедшего со школьником.

До этого в Приморье спасли полуторагодовалого ребенка, на которого напала домашняя собака. Животное набросилось на него и оставило страшные раны на лице и голове.

Ранее стая ротвейлеров напала на детей, когда они катались с горки в Подмосковье.
 
