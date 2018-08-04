Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Тела погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко доставлены в Париж. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Из Парижа тела россиян доставят другим самолетом в Москву. Сообщается, что в Москву самолет прибудет ночью в субботу, 5 августа.

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Тела погибших в ЦАР российских журналистов были отправлены из Банги 3 августа.

В МИД России заявили, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбления.

Ранее сообщалось, что убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве.