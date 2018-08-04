Глава МЧС прокомментировал крушение Ми-8 в Красноярском крае

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, Зиничев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

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Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.