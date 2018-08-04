Разбившийся в Красноярском крае Ми-8 столкнулся с другим вертолетом

Потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, разбившийся вертолет столкнулся с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого Ми-8.

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Как отмечается, на борту находились вахтовые рабочие.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Красноярском крае, мог упасть из-за технической неисправности.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.