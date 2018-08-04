В Сочи более 400 человек ищут унесенных рекой детей

В Сочи более 400 человек ищут двух детей, который унесло течением реки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По данным администрации, в частности, детей ищут 250 полицейских и 30 сотрудников экстренных служб.

Как отмечается, на том месте, где река впадает в море дежурит четыре спасательных судна.

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При этом поиски пропавших детей будут вестись всю ночь.

Инцидент произошел в Хостинском районе города Сочи.

В мае сообщалось, что на Кубани поиски пропавших в лесу детей ведут более 50 спасателей.

Как отмечалось, спасатели занимаются поиском двух пропавших мальчиков, которые заблудились в лесу на Кубани.