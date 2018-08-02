Ватикан пересмотрел свои взгляды на смертную казнь

Римско-католическая церковь изменила свое учение по вопросу смертной казни, признав ее «недопустимой» независимо от обстоятельств, сообщает телеканал Sky News.

Церковь на протяжении веков допускала смертную казнь в крайних случаях, но начала менять свою позицию при папе Иоанне Павле II, который умер в 2005 году.

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В Ватикане заявили, что изменили свой универсальный катехизис, который теперь отражает полную позицию папы Римского Франциска по вопросу высшей меры наказания. В нем теперь говорится: «смертная казнь недопустима, потому что это посягательство на неприкосновенность и достоинство личности».

Церковь «решительно» работает над отменой смертной казни во всем мире, говорится в заявлении.

Тем не менее, новое положение, как ожидается, получит жесткую критику со стороны католиков в Соединенных Штатах и других странах, где смертная казнь является законной и где многие верующие поддерживают такую меру наказания.

В июле Ватикан разрешил «невестам Христа» не хранить девственность.