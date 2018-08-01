СМИ заявили о пытках российских журналистов в ЦАР перед убийством

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Российские журналисты, которые были убиты в Центральноафриканской республике, перед гибелью были похищены повстанцами. Об этом сообщает Palmarescentrafrique.com со ссылкой на источник.

По данным портала, журналисты были похищены, подвергнуты пыткам и убиты повстанцами мусульманской группировки «Селека».

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Как отмечается, эта группировка контролирует окрестности города Декоа, который находится между городами Сибю и Кага-Бандоро.

Ранее СМИ сообщили, что причастными к убийству троих российских журналистов на территории ЦАР могут быть боевики из исламистской группировки «Селека».

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.