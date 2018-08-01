ООН: погибшие российские журналисты не связывались с миссией в ЦАР

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Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро заявил, что российские журналисты, которые погибли в Центральноафриканской республике, не связывались с представителями миссии во время своего визита в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, никакие журналисты из России не выходили на связь с сотрудниками миссии ООН в ЦАР.

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Он также добавил, что от россиян не поступало просьб об охране или автотранспорте.

Ранее СМИ сообщили, что причастными к убийству троих российских журналистов на территории ЦАР могут быть боевики из исламистской группировки «Селека».

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.