В минздраве уточнили количество пострадавших при крушении самолета в Мексике

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В результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Aeromexico пострадали 18 человек. Об этом говорится в твиттере министерства здравоохранения мексиканского штата Дуранго.

«В госпиталь Дуранго доставлены 18 пострадавших в результате аварии самолета рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе Виктории», — говорится в сообщении минздрава.

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В агентстве Reuters, со ссылкой на представителя минздрава, добавили, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее мексиканские власти сообщали о 80 пострадавших при крушении самолета. На борту воздушного судна находился 101 человек — 97 пассажиров и четыре члена экипажа.