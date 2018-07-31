На северо-востоке Москвы обокрали банк на 1,8 млн рублей

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили об ограблении неизвестным офиса кредитной организации на северо-востоке города, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным сотрудников правоохранительных органов, сотрудник дополнительного офиса коммерческого банка, который расположен на улице Декабристов, обратился в полицию с сообщением о краже вечером 30 июля.

Реклама

«Оперативники выяснили, что 30 июля в период с 15:00 до 16:00 неизвестный подобрал ключ к замку входной двери и проник в помещение офиса, откуда похитил 1,8 млн руб., 7,5 тыс. долл. и 900 евро, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в данный момент полицейские проводят проверку по этому факту. Проводятся работы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.