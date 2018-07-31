В посольстве рассказали о состоянии спасенного в Пакистане российского альпиниста
В российском посольстве на территории Пакистана рассказали о состоянии альпиниста из Санкт-Петербурга, которого удалось спасти. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя посольства, состояние россиянина Александра Гукова является тяжелым.
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«Сейчас Александр находится в военном госпитале, в блоке интенсивной терапии», — сказал источник.
В настоящее время ожидают результатов обследования альпиниста.
Ранее сообщалось, что на горе Латок-1 в Пакистане успешно завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова. Российский альпинист ждал спасателей несколько дней.