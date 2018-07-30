Подросток объяснил причины нападения с ножом на полицейского в Москве

Молодой человек, который с ножом напал на полицейского неподалеку от посольства Словакии в Москве, назвал следователям причины своего поступка. Об этом сообщает главное следственное управление столичного СК.

В ведомстве рассказали, что подросток объяснил нападение на сотрудника правоохранительных органов личной неприязнью.

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«В ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему», — говорится в сообщении.

По данным медиков, пострадавший сотрудник полиции остается в стабильно тяжелом состоянии. Молодой человек нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и скрылся с места преступления.

17-летнего подростка обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 уголовного кодекса России). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что напавшему на полицейского подростку назначат судебно-психиатрическую экспертизу.