В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре

Московское управление МЧС экстренно предупредило жителей и гостей столицы о жаре. Предупреждение размещено на официальном сайте ведомства.

В МЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и не находиться долго на солнце.

«По информации синоптиков Росгидромет днем 28 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30..32°С», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что необычно жаркая погода, которая установилась в России и Европе, продержится всю следующую неделю.