Омбудсмен Украины предложила России обменяться заключенными

Омбудсмен Украины Людмила Денисова направила уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Киев предлагает Москве взаимное освобождение 36 заключенных.

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Как отмечается, Денисова также предлагает Москальковой обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных.

При этом Денисова также планирует поговорить с Москальковой о перемещении заключенных из Донбасса.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами.