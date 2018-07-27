В МЧС предупредили жителей Московской области о ливневом дожде и грозе

В МЧС предупредили жителей Московской области о дожде и грозе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, предупреждение будет действовать до 22.00.

«…в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза», — говорится в предупреждении ведомства.

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В МЧС посоветовали автомобилистам в случае грозы припарковать автомобили, так как вспышки молнии могут ослепить водителя. Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать рекламных щитов, деревьев и других шатких конструкций.

Также в ведомстве обратили внимание, что при грозе небезопасно находиться у водоемов.

Ранее управление МЧС по столице опубликовало экстренное предупреждение из-за жары.