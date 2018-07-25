Шесть человек пропали после ЧП с катамараном на реке Она в Хакасии

На реке Она в Таштыпском районе Хакасии перевернулся катамаран, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что ведутся поисковые работы.

«Поступила информация о том, что при сплаве по реке Она в МО Таштыпский район произошло опрокидывание плавательного средства (катамаран) с группой из шести человек», — говорится в сообщении.

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По его словам, для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей.

По данным РИА «Новости», на борту катамарана находились двое детей.