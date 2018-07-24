Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 50

Из-за лесных пожаров в юго-восточной области Греции Аттике погибли 50 человек, 26 тел были обнаружены недалеко от города Рафина к востоку от Афин. Об этом сообщает местный общественный телеканал EPT.

Ранее телеканал сообщал о 156 пострадавших из-за лесных пожаров. Отмечалось, что среди них было 16 детей. Также 11 человек считались пропавшими без вести.

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По имеющейся в данный момент информации, ситуация вышла из-под контроля. Власти ввели в Аттике чрезвычайное положение.

Ранее поступала информация о 20 жертвах лесных пожаров на территории Греции.