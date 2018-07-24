Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Собянина в связи с тем, что столица возглавила рейтинг ООН по индексам предоставления электронных услуг жителям города. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Как уточняется, в рейтинге участвовали 40 мировых столиц. Собянин обратил внимание на важность онлайн-ресурсов, среди которых портал «Наш город», система вовлечения горожан в управление Москвой «Активный гражданин», а также площадка для краудсорсинга.

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«Это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству москвичей, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание», — заявил Медведев.

Ранее в столице составили рейтинг самых посещаемых музеев во время чемпионата мира – 2018.