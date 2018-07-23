В Москве задержан укравший из банка 15 млн рублей мужчина в мотошлеме

Полиция задержала мужчину, ограбившего банк на севере Москвы на 15 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу столичного МВД.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о мужчине, который на прошлой неделе совершил ограбление банка на севере Москвы в мотошлеме.

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Как сообщили в пресс-службе, подозреваемым оказался 35-летний приезжий. Похищенные денежные средства изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что петербуржец сломал зуб о шаверму и в отместку попытался ограбить кафе. Пострадавший устроил скандал и решил получить компенсацию, похитив деньги из кассы.