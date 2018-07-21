МЧС предупредило москвичей о сильных дождях с грозами

В Москве 21 июля ожидаются сильные дожди и грозы, сообщается на сайте МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 21 июля в течение дня в Москве облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза», — говорится в предупреждении на сайте.

В случае грозы в ведомстве порекомендовали не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями. Автомобилистам посоветовали припарковать автомобиль в безопасном месте.

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По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидается до +27°С. При грозе синоптики пообещали порывы ветра до 12-17 м/с.

Также ранее в ЦОДД проинформировали москвичей о пробках из-за дачников и погоды.