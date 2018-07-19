В больнице Вашингтона произошла стрельба

В Вашингтоне в больнице Medstar Washington Hospital Center произошла стрельба. Об этом сообщает WUSA9.

По данным телеканала, городская полиция проверяет сообщения о стрельбе в здании больницы.

Как отмечается, сотрудники безопасности Medstar Washington Hospital Center также проверяют информацию о стрелке.

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В настоящее время информации о погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее сообщалось, что в Канзас-сити неизвестный открыл огонь и ранил троих полицейских.

Как отмечалось, состояние раненых сотрудников правоохранительных органов неизвестно.