В больнице Вашингтона произошла стрельба
В Вашингтоне в больнице Medstar Washington Hospital Center произошла стрельба. Об этом сообщает WUSA9.
По данным телеканала, городская полиция проверяет сообщения о стрельбе в здании больницы.
Как отмечается, сотрудники безопасности Medstar Washington Hospital Center также проверяют информацию о стрелке.
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В настоящее время информации о погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.
Ранее сообщалось, что в Канзас-сити неизвестный открыл огонь и ранил троих полицейских.
Как отмечалось, состояние раненых сотрудников правоохранительных органов неизвестно.