Адвокат Дрыманова рассказал о причине его задержания
Адвокат Александр Карабанов, который представляет интересы задержанного по делу о коррупции экс-главы московского управления СК генерала Александра Дрыманова, рассказал, что вопрос об аресте его подзащитного может быть решен 17 июля в Басманном суде. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Карабанова, в настоящее время Дрыманов находится в СИЗО «Лефортово». Он добавил, что ему пока не было предъявлено никаких обвинений.
«Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого, все это оттуда», — заметил Карабанов.
Он также добавил, что в ближайшее время Дрыманов собирался получить статус адвоката.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Александра Дрыманова, который является бывшим начальником Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.