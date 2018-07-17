Адвокат Дрыманова рассказал о причине его задержания

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Адвокат Александр Карабанов, который представляет интересы задержанного по делу о коррупции экс-главы московского управления СК генерала Александра Дрыманова, рассказал, что вопрос об аресте его подзащитного может быть решен 17 июля в Басманном суде. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Карабанова, в настоящее время Дрыманов находится в СИЗО «Лефортово». Он добавил, что ему пока не было предъявлено никаких обвинений.

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«Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого, все это оттуда», — заметил Карабанов.

Он также добавил, что в ближайшее время Дрыманов собирался получить статус адвоката.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Александра Дрыманова, который является бывшим начальником Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.