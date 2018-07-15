На юге Ирака ввели комендантский час из-за массовых протестов
В четырех южных иракских провинциях введен комендантский час на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Al-Arabia.
По данным телеканала, власти Ирака объявили ввели комендантский час в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра.
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Как отмечается, протестующие в Ираке выступают против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли страны.
При этом правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих.