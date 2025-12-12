На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший чемпион UFC объяснил, почему Двалишвили мог проиграть Яну

Экс-чемпион UFC Кормье: Двалишкили не успел разогреться перед боем с Яном
true
true
true
close
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что грузин Мераб Двалишвили уступил россиянину Петру Яну из-за того, что не успел разогреться, передает в соцсетях Red Corner MMA.

«Алджамейн Стерлинг заявил, что Мераб не разогрелся перед боем так, как планировал изначально. По его словам, они начали разминку перед стартом соглавного поединка, но тот закончился слишком быстро», — сказал Кормье.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили назвал Яна лжецом.

Летние виды спорта
