Популяризатора космонавтики Егорова признали иноагентом

Популяризатора космонавтики Виталия Егорова внесли в список иноагентов. Об этом сообщили на сайте Минюста.

По словам Минюста, Егоров участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции на Украине.

В реестр также был внесены журналист Михаил Гуревич, активист Доржо Дугаров и бывший муниципальный депутат из Краснодарского края Александр Коровайный.

Накануне прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (признан в РФ иностранным агентом) за невыполнение обязанностей иностранного агента.

Музыкант был признан иноагентом в июне прошлого года. В обосновании Минюста РФ предоставления статуса говорится, что певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ».

Ранее Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах.