В аэропортах Москвы ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер»

Аэропорты московского авиаузла Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — предупредил он.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Украинские дроны с ночи пытались атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито более БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 14:31 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.