В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого стало известно, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Украинские дроны с ночи пытались атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито более БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 14:31 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.