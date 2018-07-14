Число жертв наводнения в Японии возросло до 209
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших из-за ливневых дождей увеличилось до 209 человек. Об этом сообщает NHK.
По его словам, в настоящее время 20 человек официально считаются пропавшими без вести.
Он также добавил, что более 60 тысяч полицейских, сотрудников сил самообороны и пожарных работают над поиском и спасением людей.
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Ранее сообщалось, что число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек.
Как отмечалось, неофициально 60 человек считаются пропавшими без вести.