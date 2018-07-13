В Крыму украинца приговорили к восьми годам колонии за подготовку диверсий

Верховный суд республики Крым приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Панов обвинялся в подготовке диверсий, приготовлении к преступлению и покушению на преступление, незаконном обороте оружия, а также контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. Осужденный вины не признал.

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Евгений Панов вместе с украинцем Андреем Захтеем были задержаны в августе 2016 года, когда ФСБ предотвратила теракты в Крыму. По данным ведомства, теракты готовило главное управление разведки минобороны Украины.

Как отмечается, Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов. На Украине все обвинения в отношении двух украинцев отвергли.