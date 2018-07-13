Число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек

Жертвами наводнения, возникшего из-за ливневых дождей, стали 204 человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, еще 60 человек считаются пропавшими без вести. По информации японских властей, наибольшее число погибших зарегистрировано в префектурах Окаяма, Хиросима и Эхиме. В поисково-спасательных работах принимают участие 70 тыс. спасателей.

Ранее сообщалось, что число погибших от наводнения в Японии приблизилось к 200. Отмечалось, что в пунктах временного размещения остаются 6700 человек, в то время как в понедельник, 9 июля, их число превышало 30 тыс. Также поступала информация о нарушении транспортного сообщения.