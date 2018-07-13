СМИ: в Каире возле аэропорта произошел взрыв

Возле аэропорта Каира в Египте прогремел взрыв, передает телеканал Al Arabiya.

По сообщению телеканала, взорвался резервуар с топливом. Отмечается, что власти прекратили навигацию в аэропорту. Также они организовали расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

Реклама

По данным телеканала SkyNews Arabia, навигация воздушного порта не прекращена.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен войны.