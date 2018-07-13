СМИ: в Каире возле аэропорта произошел взрыв
Возле аэропорта Каира в Египте прогремел взрыв, передает телеканал Al Arabiya.
По сообщению телеканала, взорвался резервуар с топливом. Отмечается, что власти прекратили навигацию в аэропорту. Также они организовали расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
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По данным телеканала SkyNews Arabia, навигация воздушного порта не прекращена.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен войны.