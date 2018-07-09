Делегация японских летчиков посетила Сахалин

Японские летчики на семи самолетах совершили перелет с Хоккайдо на Сахалин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

Отмечается, что целью прилета было знакомство с русской дальневосточной кухней и местными достопримечательностями. Отмечается, что летчики повторили маршрут своего соотечественника Мияниси Ютака, который в 1992 году самостоятельно перелетел с Хоккайдо на Сахалин.

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«Делегация из 28 человек прилетела на остров, повторив маршрут своего соотечественника — почетного гражданина Южно-Сахалинска Мияниси Ютака», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Сахалина, который пытался уплыть в Японию на самодельном плоту, был задержан и оштрафован.