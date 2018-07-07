Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 15

Число погибших из-за обильных ливневых дождей в Японии увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, число пропавших без вести также увеличилось до 50 человек.

Как отмечается, к поиску людей привлечены служащие Сил самообороны Японии.

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Ранее сообщалось, что в Японии из-за обильных ливневых дождей погибли восемь человек.

Также стало известно, что 48 тысяч военных и полицейских проводят спасательные операции в районах Японии, которые пострадали от обильных ливневых дождей.

Как отмечалось, из разных районов Японии поступило более сотни запросов о помощи из-за оползней, вызванных обильными ливневыми дождями.